Sopra Steria : deux solutions distinguées par Forrester

23/10/2018 | 15:58

Sopra Banking Software indique qu'il s'est vu reconnaitre la performance de ses deux solutions, Sopra Banking Platform et Sopra Banking Amplitude, dans l'édition 2018 du classement mondial des plateformes bancaires Digitales Wave de Forrester.



Forrester attribue, cette année, la meilleure note dans le domaine de la stratégie à Sopra Banking Platform. La solution 'est convaincante avec une stratégie vaste et riche' qui montre l'importance accordée à ce sujet par Sopra Banking Software depuis plusieurs années.



Par ailleurs, Forrester confirme que 'Sopra Banking Amplitude est une solution de bout en bout et moderne'.



