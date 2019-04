Sopra Steria : en hausse après un projet d'acquisition de SAB

10/04/2019 | 15:27

Sopra Steria s'adjuge 1,5% dans le sillage de l'annonce de son projet, via Sopra Banking Software, d'acquérir SAB, éditeur de logiciels de core banking, d'abord par une prise de part majoritaire au capital puis, au bout d'un an, d'un complément jusqu'à 100%.



'Le prix d'acquisition n'est pas dévoilé mais, (...) nous estimons qu'il devrait se situer entre une et deux fois le chiffre d'affaires 2018, soit 100 millions d'euros en milieu de fourchette', indique Oddo BHF qui confirme son opinion 'achat' et son objectif de cours de 135 euros.



Le bureau d'études estime ce prix modéré pour 'une opération stratégique mais neutre sur les BPA'. 'Sopra Steria, et notamment sa filiale SBS, restent très mal valorisées alors même qu'il existe un vrai potentiel de recovery', juge-t-il par ailleurs.



