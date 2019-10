Sopra Steria : en repli, 'des signaux de ralentissement'

28/10/2019 | 16:00

Le titre perd près de 2,5% à la Bourse de Paris. Invest Securities estime que la publication du 3ème trimestre ressort +2% supérieure aux attentes, grâce à une bonne dynamique dans les services, spécifiquement en France et dans la zone Autre Europe.



' Le groupe a ajusté sa guidance de croissance organique 2019 au niveau des attentes du consensus, ce qui indique que le T4 devrait être beaucoup moins dynamique (+2,7% à +3,5% en organique) ' indique le bureau d'analyses.



' Les signaux de ralentissement de l'activité du secteur, notamment dans le secteur bancaire et au Royaume-Uni et les incertitudes sur Sopra Banking Software nous incitent à rester à Neutre, avec un objectif de cours revu à 121E contre 122E ' rajoute Invest Securities.



