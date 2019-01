Sopra Steria : le point sur la participation de Fidelity

25/01/2019 | 12:18

Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 23 janvier dernier, une filiale canadienne de la gestion américaine Fidelity a individuellement franchi en baisse le seuil de 5% du capital de Sopra Steria et qu'à cette date, Fidelity (Canada) Asset Management ne détenait plus que 4,99% du capital et 3,92% des droits de vote de l'ESN française.



Cela étant, Fidelity détient des titres Sopra Steria (0,34% du capital et 0,26% des voix) via une autre filiale, FIL Investments International.



Au total, Fidelity détient donc 5,33% du capital et 4,18% des droits de vote de l'ESN française.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.