Sopra Steria : plus de 50 clients pour Amplitude Up

12/07/2019 | 09:05

Sopra Banking Software, filiale du groupe de services informatiques Sopra Steria dédiée au secteur financier, revendique plus de 50 clients pour Amplitude Up, sa plateforme dernière génération de core banking, moins de deux ans après son lancement.



'Le lancement d'Amplitude Up en 2017 était une étape clé : il s'agissait de faire évoluer la plateforme de core banking pour accélérer le développement des banques et répondre à leurs défis quotidiens, le tout en cohérence avec la croissance du marché', explique-t-elle.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.