Sopra Steria : signe un contrat avec la DGA

23/05/2019 | 13:20

Le groupe annonce que la Direction générale de l'armement a retenu le consortium Thales et Sopra Steria pour accélérer le développement de la plateforme Big Data des forces armées.



La DGA confie ainsi à Thales et Sopra Steria la deuxième phase du programme ARTEMIS (Architecture de Traitement et d'Exploitation Massive de l'Information multi-Sources).



' La numérisation croissante de l'engagement des forces françaises implique une transformation numérique, multiplicateur d'effet au service de l'action concrète sur le terrain. Cette numérisation concerne les services de soutien et de maintenance logistique, comme les agents de renseignement, l'analyse prédictive, le déploiement des systèmes d'information et de communication, la cybersécurité ou encore l'entrainement et la simulation ' explique le groupe.



' Nos expériences passées nous procurent une expérience complète des métiers de nos Armées mais aussi une connaissance des technologies du monde civil en pleine effervescence. ' a déclaré Laurent Giovachini, Directeur Général Adjoint, Sopra-Steria.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.