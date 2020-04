Sopra Steria : suspend ses objectifs pour 2020 et proposera à la prochaine Assemblée Générale de ne pas distribuer de dividende au titre de l'exercice 2019

Regulatory News:

Le Conseil d’administration de Sopra Steria (Paris:SOP), réuni ce jour sous la présidence de Pierre Pasquier, a examiné le plan d'action mis en œuvre par le Groupe pour faire face à la crise consécutive à la pandémie de COVID-19.

Continuité de l’activité

Dès la mi-mars, Sopra Steria a veillé à maintenir sa capacité à fournir les services et solutions nécessaires à ses clients, dans le strict respect des réglementations et recommandations émises par les autorités dans chacun des pays dans lesquels le Groupe est implanté.

Les mesures suivantes ont aussitôt été prises :

- mise en place d’une gouvernance de crise chargée du suivi de l’évolution des situations sanitaire et économique, capable de prendre des décisions immédiates ;

- priorité donnée à la santé des collaborateurs, des clients et des partenaires ;

- déploiement adapté et sécurisé – facilité par un bon niveau de préparation – d'un mode de travail à distance pour presque tous les collaborateurs.

Il a en outre été décidé d’abonder les indemnités versées par certains gouvernements dans le cadre de dispositifs d’activité partielle, afin de préserver le niveau de rémunération des collaborateurs concernés.

Objectifs 2020

Certains de nos clients nous ont déjà fait part de leur décision de reporter ou d’arrêter des prestations. Cependant, l’absence de visibilité sur l'étendue et la durée de la crise ne permet pas, à ce stade, de réaliser des prévisions suffisamment fiables. En conséquence, les objectifs fixés le 21 février dernier pour l’année 2020 sont suspendus.

Dividende au titre de l’exercice 2019

Dans un esprit de responsabilité, le Conseil d'administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 20191.

Les fondamentaux de Sopra Steria sont solides et sa situation financière est saine. Le Groupe dispose, à la date du 9 avril, de lignes de financement confirmées pour 1,5 Md€ dont une ligne de crédit bancaire revolving de 900 M€ non tirée et d’échéance juillet 2023.

Fort de la mobilisation de ses équipes et de sa proximité avec ses clients comme avec l’ensemble de son écosystème, Sopra Steria est confiant dans sa capacité à surmonter cette crise.

Prochaine publication

Vendredi 24 avril 2020 (avant bourse) : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020. Un point de situation sera fait à cette occasion.

