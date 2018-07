Sopra Steria : tassement du résultat net au 1er semestre

27/07/2018 | 09:17

Sopra Steria affiche un résultat net part du groupe de 38,4 millions d'euros sur les six premiers mois de 2018, contre 65,9 millions un an auparavant, et un taux de marge opérationnelle d'activité en ligne avec le budget à 6,6% (7,5% au premier semestre 2017).



Dans un environnement dynamique, le chiffre d'affaires semestriel du groupe de services informatiques s'est accru de 6,5% à 2.014 millions d'euros. A taux de change et périmètre constants, il a progressé de 5,3%.



Pour rappel, Sopra Steria vise pour 2018 une croissance organique du chiffre d'affaires entre 3% et 5%, un taux de marge opérationnelle d'activité en légère amélioration et un flux net de trésorerie disponible supérieur à 170 millions d'euros.



