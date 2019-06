Sotheby's : racheté par P. Drahi, le titre s'envole

17/06/2019 | 17:08

La maison de vente aux enchères Sotheby's annonce ce lundi avoir été rachetée par l'homme d'affaires Patrick Drahi, via BidFairUSA, une entité lui appartenant à 100%.



Le principal actionnaire d'Altice, qui en aussi le fondateur, propose ainsi 57 dollars par titre aux actionnaires de Sotheby's. Le retrait du titre est prévu lorsque la vente sera bouclée, a priori pendant le quatrième trimestre.



Résultat ? Le titre Sotheby's s'envole à New York. Il s'affiche actuellement à +57% !





