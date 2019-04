Delta Airlines: mieux qu'annoncé au 1er trimestre, optimiste pour la suite

Washington (awp/afp) - La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a affiché des résultats meilleurs que prévu au 1er trimestre 2019 et, toute auréolée de son titre de meilleure compagnie aérienne des Etats-Unis, se montre optimiste pour la suite.

La compagnie a vu son bénéfice net bondir de 31,1% à 730 millions de dollars pour une progression 5,1% de son chiffre d'affaires à 10,47 milliards de dollars, grâce à une forte demande. Ce chiffre d'affaires est légèrement supérieur à la prévision des analystes.

Le bénéfice par action est ressorti à 96 cents contre 91 attendus par Wall Street. Pour le deuxième trimestre clos en juin, l'entreprise prévoit désormais un bénéfice par action de 2,05 à 2,35 dollars, les analystes tablant actuellement sur 2,14 dollars. La compagnie aérienne compte aussi sur une progression de 6 à 8% de son chiffre d'affaires sur la même période.

"Avec l'élan que montre notre business et le renouvellement de notre accord avec American Express, nous sommes de plus en plus confiants que nous arriverons à remplir notre plan annuel, faire croître notre chiffre d'affaires, augmenter notre marge et afficher une croissance à deux chiffres de notre bénéfice", a assuré Ed Bastian, le PDG de Delta dans un communiqué.

American Express a l'exclusivité des cartes de crédit Delta Skymiles, qui donne des points cumulables pour acheter des billets d'avions et les deux entreprises ont récemment prolongé leur partenariat, qui remonte à 1996, jusqu'à fin 2029.

Delta est ressorti numéro un mardi du classement annuel de qualité des compagnies aériennes (Airline Quality Rating) établi par deux universités américaines. L'année dernière Delta était numéro deux de ce classement.

Delta Airlines est la première grande compagnie aérienne américaine à publier ses résultats.

Elle échappe aux problème provoqués par les Boeing 737 MAX cloués au sol dans le monde entier après deux accidents en Indonésie et en Ethiopie qui ont fait 346 morts qui frappe certaines de ses concurrentes dont Southwest Airlines et American Airlines.

afp/rp