Spie : Oddo confirme son opinion après les résultats

11/03/2020 | 09:23

Oddo souligne qu'à périmètre et changes constants, la hausse du CA est de +1.6% ce qui témoigne d'un 4ème trimestre un peu mou (-1.1%) en raison d'une base de comparaison élevée (le T4 2018 +3% lfl). L'Ebita est en progression de +3.9% à 415.7 ME soit une Mop de 6% (objectif au moins 6%).



Oddo souligne également l'excellente génération de FCF qui ressort à 285.3 ME (259.8 MEe) avec un taux de conversion du CF opérationnel de 101%.



' La baisse du ratio de levier constitue un facteur important pour diminuer le profil de risque du groupe. Les multiples de valorisation restent particulièrement faibles (FCF yield >12%) ' indique le bureau d'analyses.



Oddo confirme son opinion Achat sur la valeur avec un objectif de cours toutefois réduit à 18 E (contre 22 E) en raison de la hausse de la prime de risque.



