Spie : Portzamparc entame le suivi à l'achat

20/09/2019 | 09:26

Spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, le bureau d'études Portzamparc a entamé le suivi de l'action Spie avec un premier conseil d'achat. L'objectif de cours est fixé à 22,6 euros.



Spie est 'désormais le leader européen des services techniques' (pour le génie électrique, mécanique, climatique, etc), un secteur qui reste 'fragmenté et composé d'acteurs locaux', mais le groupe français participe à sa consolidation. Avec l'acquisition de l'allemand SAG, il a d'ailleurs sensiblement élargi son périmètre.



Portzamparc distingue également le Spie pour 'la qualité des contrats', le groupe privilégiant les affaires les plus rentables. De ce fait, sa marge s'améliore tendanciellement et la génération de cash suit. Autre élément : la récurrence du CA, puisqu'environ 70% des facturations relèvent de la maintenance. Au final, ce modèle 'de croissance par acquisition' ne semble pas valorisé aux yeux de Portzamparc, qui n'exclut pas la cession de la filiale britannique.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.