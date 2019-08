BONDS : Spie: S&P relève sa perspective sur la note de "négative" à "stable"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence de notation financière S&P Global Ratings a annoncé jeudi avoir relevé la perspective sur la note du groupe Spie de "négative" à "stable". Après avoir pâti d'un environnement de marché défavorable en 2018, le spécialiste du génie électrique et mécanique a vu ses paramètres de crédit s'améliorer grâce à la réorganisation de ses activités en France, à un rebond des marchés pétrole et gaz et à une baisse de ses coûts de restructuration, souligne l'agence. "Nous pensons que les revenus de Spie vont continuer à augmenter dans le bas de la fourchette à un chiffre pendant l'année 2020", même si le groupe pourrait encore connaître des vents contraires au Royaume-Uni, ajoute S&P. L'agence a confirmé sa note "BB" sur le titre.

