SPIE : Jefferies reste négatif sur le dossier

Jefferies maintient son opinion Sousperformance et son objectif de cours de 14,30 euros sur Spie. L'analyste estime que la publication des résultats semestriels a relancé le débat majeur entre la croissance et la rentabilité du groupe sur le marché français : Spie semble privilégier sa marge, par une plus grande sélectivité des contrats, au détriment de sa croissance qui a fortement ralenti au deuxième trimestre. Les investisseurs doivent donc se faire leur avis sur cette question.Par ailleurs, Jefferies s'interroge encore sur l'évolution du bilan et de la dette de Spie, qu'il voit comme le principal critère faisant bouger le cours.