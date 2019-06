SPIE : a signé un nouveau contrat en Angola

05/06/2019 | 11:39

Le groupe SPIE annonce ce jour que Cabinda Gulf Oil Company Limited, filiale de la compagnie pétrolière Chevron, a confié à SPIE Oil & Gas Services, l'une de ses filiales, la fourniture de services sur les sites onshore et off-shore des blocs pétroliers 0 et 14, situés à l'extrême nord de l'Angola.



'Un contrat stratégique pour SPIE Oil & Gas Services, lui permettant de nouer un partenariat clef avec un acteur pétrolier majeur et d'explorer d'autres opportunités de développement et d'implantation dans la région', commente le groupe.



Ce contrat a été signé pour une durée de trois ans.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.