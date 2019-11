SPIE : cède ses activités de construction et de technologie gazière en Allemagne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Spie a signé un accord avec Friedrich Vorwerk KG GmbH & Co. pour la cession de ses activités de construction et de technologie gazière en Allemagne. Ces activités incluent principalement la construction de pipelines et de lignes électriques sous-terraines, et constituent le reliquat de la division Gas & Offshore acquise avec SAG en 2017. A la suite de la cession des activités de câblage sous-marin en avril 2019, cette transaction marque la sortie complète de SPIE de la division Gas & Offshore de SAG, comme prévu et annoncé.Cette sortie s'inscrit dans la stratégie du groupe de se concentrer sur son cœur de métier, caractérisé par des contrats de services multi-techniques récurrents, de taille unitaire limitée et à faible risque.Vorwerk est un spécialiste du génie civil et de la construction de centrales dans les secteurs du gaz, du pétrole et des lignes électriques souterraines. Vorwerk est majoritairement détenu par la société familiale MBB SE, cotée à la bourse de Francfort.Sous réserve de la réalisation des conditions usuelles, la transaction devrait être finalisée avant la fin de l'année 2019.