SPIE : confirme ses objectifs 2019 après ses semestriels

Spie a dévoilé au premier semestre un résultat net part du groupe de 44 millions d’euros comparé à une perte nette de 17,5 millions d’euros un an plus tôt. L’Ebitda s’établit à 156,3 millions, en hausse de 4,5%. La production atteint, elle, 3,22 milliards, en progression de 3,7%. La croissance organique ressort à 3,1%. Sur le deuxième trimestre, la production du groupe a crû de 3,1%, avec une croissance organique de 2,9%. Dans ce contexte, le groupe a confirmé ses objectifs pour l’exercice en cours." Nos activités françaises, en particulier, bénéficient fortement de leur transformation opérationnelle profonde achevée fin 2018. Nous avons continué à étendre notre présence et à enrichir notre portefeuille de services à travers quatre acquisitions “bolt-on” s'inscrivant parfaitement dans les priorités stratégiques du groupe ", a commenté Gauthier Louette, Président-directeur général.Ainsi, Spie table en 2019 sur une croissance de sa production comprise entre 2,5 % et 4,5 % à change constant, y compris acquisitions bolt-on ; un chiffre d'affaires annualisé total acquis au travers d'acquisitions bolt-on de l'ordre de 200 millions d'euros ; une marge d'Ebita consolidée d'au moins 6 %.Par ailleurs, le groupe anticipe un ratio de Cash conversion autour de 100 % et une poursuite de la réduction de son levier financier.S'agissant du dividende, le taux de distribution devrait rester autour de 40% du Résultat net ajusté part du groupe.