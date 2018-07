SPIE : confirme ses objectifs annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Spie a essuyé une perte nette part du groupe de 17,5 millions d'euros au premier semestre, qui intègre des charges exceptionnelles liés à la cession des activités de services aux réseaux de distribution au Royaume-Uni, ainsi que par la performance négative de la division Gas & Offshore de SAG (comptabilisée comme activité en cours de cession). Retraité des éléments exceptionnels et de l’amortissement du goodwill affecté, le résultat net ajusté part du groupe s’est élevé à 71 millions d’euros, en hausse de 0,7%.L'Ebitda semestriel de Spie s'est stabilisé à 149,6 millions d'euros, soit 4,8% du chiffre d'affaires. Du fait de la première consolidation en année pleine de Spie SAG et Ziut, la marge s'est inscrite en baisse par rapport au premier semestre 2017 (5,5%), reflet de la forte saisonnalité de l'activité de ces deux sociétés.Enfin, le chiffre d'affaires du groupe de services multi-techniques a bondi de 15,2% à 3,109 milliards d'euros. Sa croissance organique a été de 3,4%.Spie s'attend cette année à une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 7% à taux de change constants. Sa marge d'Ebita du groupe est attendue à 6% ou plus, soit une progression par rapport à son niveau pro forma de 2017.