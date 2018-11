SPIE : confirme ses perspectives pour l'exercice 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Spie a fait état d’un Ebitda de 251,1 millions d’euros sur neuf mois, en hausse de 2,1%. La production s’élève à 4,771 milliards en progression de 11% (+11,5% à change constants), dont 2,4% en croissance organique. Concernant ses perspectives, Spie attend une "forte croissance" de sa production en 2018, à savoir une progression de la production de plus de 7% à taux de change constants et une marge d’Ebitda de 6% ou plus. S’agissant du dividende, le taux de distribution s’établira autour de 40% du résultat net ajusté part du groupe. ?"Tant en France qu'en Allemagne, nous bénéficions d'un bon positionnement stratégique et d'une forte demande pour nos services et les perspectives pour la fin de l'année demeurent solides. Nos activités au Royaume-Uni, rationalisées, se montrent résilientes et la croissance repart dans notre pôle Pétrole-Gaz." à commenté Gauthier Louette, Directeur Général de Bourse.