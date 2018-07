SPIE : contrat avec un opérateur de réseaux allemand

24/07/2018 | 11:17

Le groupe SPIE annonce ce jour avoir été choisi par l'opérateur de réseaux d'énergie Schleswig-Holstein Netz, pour le remplacement d'une ligne aérienne de 110 kV entre les postes de transformation de Heide et Heide/West.



'SPIE est chargée du démantèlement des anciens équipements et de l'installation des 17 nouveaux pylônes électriques qui soutiendront la ligne aérienne sur 6 km, sur le territoire de Dithmarse. Avec l'augmentation des capacités de production d'énergie renouvelable dans cette région, l'installation d'une nouvelle ligne est devenue nécessaire pour acheminer l'énergie éolienne générée et approvisionner le réseau électrique à très haute tension', précise SPIE.



Les travaux devraient durer six mois, de mai 2018 à janvier 2019.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.