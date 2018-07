SPIE : décroche un contrat de 20 millions de livres pour la rénovation du Regent's Crescent à Londres

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Spie UK vient de décrocher un contrat pour la fourniture de services mécaniques, électriques et la gestion des installations sanitaires et de sécurité incendie dans le cadre de la rénovation de Regent's Crescent, un ensemble de bâtiments construits en 1820 par le célèbre architecte John Nash pour le Prince Régent. Estimés à plus de 20 millions de livres sterling, les travaux ont commencé en juin et s'étaleront sur 86 semaines.Spie est chargée de l'installation de l'infrastructure mécanique, électrique et sanitaire, comprenant les systèmes de sécurité, les dispositifs de contrôle de l'éclairage, les équipements de production combinée de chaleur et d'électricité (CHP) et les systèmes de gestion du bâtiment et de l'énergie, en adéquation avec les offres de solutions intelligentes de Spie.