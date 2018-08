Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Caisse de dépôt et placement du Québec, un investisseur institutionnel mondial, a annoncé un réinvestissement de 100 millions d’euros dans Spie par le biais de l'acquisition de 5,84 millions d’actions au cours des dernières semaines." Étant actionnaires de la société depuis 2011, nous avons appris à apprécier les fondamentaux qui contribuent au succès de Spie : la qualité de ses services, la robustesse de son modèle d'affaires ainsi que l'expérience de l'équipe de direction ", a indiqué Stéphane Etroy, premier vice-président et chef, Placements privés à la Caisse de dépôt et placement du Québec." Par ce nouvel investissement, nous nous réjouissons de pouvoir soutenir la croissance de la société à long terme ", a-t-il ajouté.Depuis 2011, les investissements de la Caisse dans la société totalisent près de 280 millions d'euros.