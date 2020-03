SPIE : les perspectives incertaines éclipsent des résultats solides

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Spie est en repli de 3,79% à 13,70 euros après avoir ouvert en hausse de plus de 5,4% dans la foulée de la publication de ses résultats 2019. Si UBS salue des performances solides elle souligne que les perspectives du spécialiste des prestations de services multi-techniques sont incertaines malgré le fait que la société ait précisé dans son communiqué qu'elle n'a pas constaté d'impact du covid-19 sur son activité. Le groupe précise d'ailleurs que ses perspectives 2020 sont fondées sur l'hypothèse d'une absence de détérioration majeure des conditions de son activité en lien avec l'épidémie.Le broker met également en avant la décroissance organique du chiffre d'affaires de la société au dernier trimestre de l'exercice. Celle-ci est, en effet, en recul de 1,1% après trois trimestres consécutifs de hausse. La banque réitère sa recommandation d'Achat et maintient son objectif de cours à 20 euros sur le titre.Spie a réalisé en 2019 un résultat net, part du groupe, de 151,4 millions d'euros, en hausse de 65,6%. Le spécialiste des services multi-techniques, allant de la conception à la maintenance des installations électriques, mécaniques et climatiques a précisé que le résultat net de l'exercice 2018 intégrait d'importantes charges exceptionnelles liées à des réorganisations majeures ainsi qu'à des cessions intervenues à la fin de l'année 2018. Le résultat net ajusté, part du groupe, s'est établi à 229,2 millions d'euros, en hausse de 6%.L'Ebitda s'est élevé à 415,7 millions, en progression de 3,9%. La marge d'Ebita est ressortie à 6%, stable par rapport à 2018.La production consolidée s'est établie à 6,927 milliards, en croissance de 3,8%, incluant une croissance organique de 1,6%, une contribution des acquisitions à hauteur de +2,2%, un impact des cessions réalisées en 2018 de -0,2% et un effet de change de +0,2%.Spie a dégagé un free cash flow de 285,3 millions d'euros, porté par un ratio de cash conversion de 101%. Ce free cash flow a permis la poursuite de la mise en oeuvre de la stratégie d'acquisitions ciblées (bolt-on) de Spie, avec une production annualisée acquise de 210 millions d'euros. Il a également permis une nouvelle réduction du levier financier, à 2,7x fois, avec une diminution de la dette nette de 98,2 millions d'euros.Le conseil d'administration proposera un dividende de 0,61 euro par action, en hausse de 5,2% à la prochaine assemblée générale des actionnaires.Le groupe prévoit pour 2020, hors impact du coronavirus, la poursuite d'une croissance solide de la production à change constant. Spie table par ailleurs sur une marge d'Ebita d'au moins 6% et sur le maintien d'une forte génération de free cash flow, conduisant à un levier inférieur à 2,5 fois.