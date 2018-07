Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Spie a décroché un contrat pour la réalisation du data center "FRA14" auprès d'Interxion. Au cours des 15 prochains mois, Interxion réalisera son quatorzième data center, d'une superficie de 4 600 mètres carrés, sur son campus situé dans le quartier d'Ostend, à Francfort. En collaboration avec Spie Lück, principal prestataire technique, Spie Deutschland & Zentraleuropa fournira l'ensemble des équipements techniques du bâtiment et des installations intérieures.Interxion est client de Spie Lück depuis le début des années 2000, et le "FRA14" est le huitième data center sur lequel les deux sociétés collaborent. Dans le cadre de ce nouveau contrat, Spie Lück prendra en charge les travaux de second œuvre et l'ensemble des installations techniques du bâtiment. Le fournisseur assurera les étapes de planification et de configuration, l'interface entre les infrastructures, ainsi que l'installation des équipements électrotechniques et énergétiques du bâtiment, des systèmes de refroidissement et de ventilation, des équipements sanitaires et de l'ensemble des systèmes de sécurité, notamment les systèmes de contrôle d'accès, de fermeture, d'alarme, de surveillance et d'extinction d'incendie.