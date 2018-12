SPIE : remporte un contrat au Royaume-Uni

18/12/2018 | 12:27

Le groupe SPIE annonce que sa filiale en Angleterre s'est vu confier par Next Generation Data (NGD), l'opérateur du plus grand datacenter de niveau 'tier 3+' d'Europe, la conception et l'installation de trois nouvelles salles informatiques, dans le sud du Pays-de-Galles.



'En qualité d'intégrateur clé en main et de partenaire de l'équipe d'ingénierie de NGD, SPIE sera chargée de la conception, de l'installation, des essais et de la mise en service de l'aménagement des salles blanches afin de proposer 3 salles informatiques, chacune comprenant plus de 400 racks de stockage. Les salles serveurs comprennent chacune des zones d'équipements A&B en double alimentation, un groupe électrogène de secours, 3.0 MW de puissance critique disponible, 3 MW de refroidissement critique et un système de gestion du bâtiment, en adéquation avec l'offre de solutions intelligentes de SPIE', indique SPIE.





