SPIE : résultats 2019 solides

Spie a réalisé en 2019 un résultat net, part du groupe, de 151,4 millions d'euros, en hausse de 65,6%. Le spécialiste des services multitechniques, allant de la conception à la maintenance des installations électriques, mécaniques et climatiques a précisé que le résultat net de l'exercice 2018 intégrait d'importantes charges exceptionnelles liées à des réorganisations majeures ainsi qu'à des cessions intervenues à la fin de l'année 2018. Le résultat net ajusté, part du groupe, s’est établi à 229,2 millions d’euros, en hausse de 6%.L'Ebitda s'est élevé à 415,7 millions, en progression de 3,9%. La marge d'Ebita est ressortie à 6%, stable par rapport à 2018.La production consolidée s'est établie à 6,9273 milliards, en croissance de 3,8%, incluant une croissance organique de 1,6%, une contribution des acquisitions à hauteur de +2,2%, un impact des cessions réalisées en 2018 de -0,2% et un effet de change de +0,2%.Spie a dégagé un free cash flow de 285,3 millions d'euros, porté par un ratio de cash conversion de 101%.Ce free cash flow a permis la poursuite de la mise en oeuvre de la stratégie d'acquisitions bolt-on de Spie, avec une production annualisée acquise de 210 millions d'euros.Il a également permis une hausse de 5,2% du dividende proposé, à 0,61 euro par action et enfin, une nouvelle réduction du levier financier, à 2,7x fois, avec une diminution de la dette nette de 98,2 millions d'euros.Pour 2020, le groupe prévoit une poursuite d'une croissance solide de la production à change constant.Le groupe vise également des acquisitions "bolt-on" : production annualisée acquise en 2020 de l'ordre de 200 millions d'euros.Spie table par ailleurs sur une marge d'Ebita d'au moins 6% et sur le maintien d'une forte génération de free cash flow, conduisant à un levier inférieur à 2,5 fois.Enfin, la société n'a pas constaté d'impact du covid-19 sur son activité. Elle précise que ces perspectives 2020 sont fondées sur l'hypothèse d'une absence de détérioration majeure des conditions de son activité en lien avec l'épidémie.