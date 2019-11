SPIE : signature d'un projet pour l'économie circulaire belge

28/11/2019 | 15:53

SPIE Belgium, filiale du groupe SPIE, annonce avoir signé ce 27 novembre le 'Green Deal Achats Circulaires'.



'Initiative collective, ce projet émane de plusieurs organismes déjà engagés dans l'économie circulaire : le Service Public de Wallonie, la plate-forme belge pour le développement durable 'The Shift', la Société Régionale d'Investissement de Wallonie, la Sowalfin, l'UCM et l'Union Wallonne des Entreprises. Son objectif : promouvoir l'économie circulaire à l'échelle de la Wallonie, via les politiques d'achat des organisations publiques et privées', explique SPIE.



En signant ce Green Deal Achats Circulaires, SPIE Belgium s'engage ainsi à mener des actions concrètes et à contribuer à l'accélération de la transition de la région wallonne vers une économie circulaire.





