SPIE : un nouveau responsable Marketing des offres

21/01/2019 | 11:19

Le groupe SPIE annonce ce jour la nomination de Jérôme Nier au poste de responsable Marketing des Offres, effective depuis le début du mois de novembre.



'À son nouveau poste, Jérôme Nier a pour principale mission de créer de nouvelles offres de services, en collaboration avec l'ensemble des filiales et des comités du groupe SPIE. Il est également membre du conseil d'administration de la Smart Building Alliance for Smart Cities', indique le groupe.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.