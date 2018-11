SPIE : va illuminer la forteresse royale de Chinon

28/11/2018 | 10:59

Le groupe SPIE annonce ce matin que sa filiale CityNetworks inaugurera l'illumination de la Forteresse royale de Chinon le 30 novembre.



CityNetworks, filiale dédiée à l'aménagement du territoire et aux réseaux d'énergie & numériques, avait été retenue en janvier par le Conseil Départemental et le Syndicat Intercommunal d'Energies d'Indre-Et-Loire.



'SPIE CityNetworks a installé 316 projecteurs soutenus par 32 totems spécialement dimensionnés (de 1,50 à 7 mètres de hauteur). Cette disposition vise à souligner les reliefs et les spécificités de la forteresse. Des réglettes LED attirant l'attention sur certains détails architecturaux ont également été positionnées dans certaines zones, telles que la Tour de l'Horloge', détaille SPIE.





