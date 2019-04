Spie : 5.400 recrutements en CDI en 2018

11/04/2019 | 11:07

Spie indique avoir recruté près de 5.400 collaborateurs en CDI en 2018, dont plus de 2.300 en France et près de 1.300 en Allemagne, pour un effectif global de 46.400 salariés, et que près de 1.000 salariés l'ont rejoint sur les deux premiers mois de 2019.



Désireux de poursuivre ce développement, le groupe de services multi-techniques lance une campagne en apposant un sticker spécifique sur ses 8.000 véhicules de service en France, campagne qui sera étendue dans les autres pays européens en 2019.



'Le groupe s'intéresse particulièrement aux jeunes recrues et souhaite également attirer plus de femmes', précise Spie, notant que ses recrutements féminins correspondent aujourd'hui à environ 16% des embauches, contre 10% il y a trois ans.



