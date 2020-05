Spie : a assemblé une usine au Japon

20/05/2020 | 14:43

Le groupe Spie annonce ce jour qu'il a assemblé une usine pour le fabricant de produits chimiques japonais Mitsui Chemicals.



Mitsui Chemicals est un fabricant de produits chimiques japonais présent au Japon, en Europe, en Chine, en Asie du Sud-Est et aux États-Unis. L'entreprise est membre du conglomérat Mitsui, dont l'activité principale est le commerce de matériaux de haute qualité, de produits issus de la pétrochimie, de produits chimiques de base et de polymères fonctionnels.



SPIE assurera également la maintenance de l'usine, conçue en 9 mois.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.