Spie : cède ses activités de construction et de technologie gazière en Allemagne

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du génie électrique et mécanique Spie a annoncé lundi la cession de ses activités de construction et de technologie gazière en Allemagne au groupe allemand Friedrich Vorwerk KG, pour un montant non communiqué.

La transaction devrait être finalisée "avant la fin de l'année 2019", a précisé Spie dans un communiqué.

Ces activités incluent principalement la construction de pipelines et de lignes électriques sous-terraines, et constituent le reliquat de la division Gas & Offshore acquise avec SAG en 2017, a indiqué Spie.

"A la suite de la cession des activités de câblage sous-marin en avril 2019, cette transaction marque la sortie complète de Spie de la division Gas & Offshore de SAG, comme prévu et annoncé", a ajouté le groupe.

