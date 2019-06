Spie : certification Cisco Gold étendue à 'Webex Calling'

17/06/2019 | 10:33

Spie annonce que sa filiale Spie ICS vient de voir sa certification Cisco Gold étendue à la nouvelle offre 'Webex Calling', lancée en avril dernier en Europe et destinée aux entreprises de taille intermédiaires comme aux grandes entreprises.



Webex Calling intègre en une seule offre les technologies UCaaS (Unified Communications as a Service), développées par Broadsoft (acquise par Cisco en janvier 2018) et Webex, de Cisco (travail collaboratif, technologies d'audio-vidéo conférence, etc.).



Spie ICS en tant qu'intégrateur et qu'opérateur est le premier partenaire à proposer cette offre sur le marché français avec ou sans les communications téléphoniques, offre en outre adaptée aux entreprises d'envergure internationale, avec 36 pays couverts.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.