Spie : cession des dernières activités de SAG à Vorwerk

04/11/2019 | 09:13

Spie annonce la signature d'un accord avec Friedrich Vorwerk pour la cession de ses activités de construction et de technologie gazière en Allemagne, incluant principalement la construction de pipelines et de lignes électriques sous-terraines.



Cette transaction marque la sortie complète de Spie de la division gas & offshore de SAG, sortie qui s'inscrit dans la stratégie du groupe français de services multi-techniques de se concentrer sur son coeur de métier.



Vorwerk est majoritairement détenu par la société familiale MBB SE, cotée à Francfort. Sous réserve de la réalisation des conditions usuelles, la transaction -dont les termes financiers ne sont pas précisés- devrait être finalisée avant fin 2019.



