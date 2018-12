Spie : cession du câblage sous-marin en Allemagne

21/12/2018 | 08:23

Spie annonce la signature d'un accord avec Royal Boskalis Westminster pour la cession de son activité de câblage sous-marin en Allemagne, activité qui constitue la majeure partie de la division gas & offshore acquise avec SAG en mars 2017.



Cette cession, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2019, s'inscrit dans la stratégie de Spie de se concentrer sur son coeur de métier, caractérisé par des contrats de services multi-techniques récurrents, de taille unitaire limitée et à faible risque.



'La finalisation de cette transaction marquera la fin des grands projets de réorganisation et de restructuration de Spie, initiés en 2017', souligne le PDG Gauthier Louette, pour qui 'le groupe aborde 2019 avec une organisation optimale'.



