Spie : coentreprise avec RheinEnergie en Allemagne

24/06/2019 | 13:48

Spie Deutschland & Zentraleuropa et RheinEnergie annoncent créer la joint-venture TankE GmbH, qui proposera une offre de services en mobilité électrique sur territoire national allemand avec un point de contact unique disponible 24h/24 et 7j/7.



Cette offre de services complète dans le domaine des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, s'adressera à des clients directs du secteur B2B, tels que des entreprises et des chaînes de magasins, et des partenaires du secteur public.



Elle comprendra des services de planification, conseil, installation, gestion et entretien de bornes pour leurs futurs opérateurs. TankE permettra également aux partenaires de proposer à la vente le portefeuille complet de produits et services sous leur propre nom.



