Spie : contrat avec CMS Francis Lefebvre Avocats

10/07/2019 | 12:48

Spie ICS, la filiale de services numériques de Spie France, annonce qu'elle vient d'achever la transformation du Cloud Privé du cabinet d'avocats d'affaires CMS Francis Lefebvre Avocats, dans le cadre d'un contrat confié en 2014.



'Ce contrat qui s'inscrit dans la continuité des services et des engagements délivrés par Spie ICS depuis 2014, permet de franchir un nouveau cap de performance et de flexibilité en s'appuyant sur les technologies d'hyperconvergence', explique la société.



