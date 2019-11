Spie : contrat avec Unipres à Sunderland

18/11/2019 | 11:13

Spie UK a signé un contrat de onze mois avec Unipres, un fabricant de pièces embouties pour l'industrie automobile.



Le groupe aura pour mission de fournir, d'installer et de mettre en service un système de détection incendie avec interface graphique dans l'usine de fabrication d'Unipres à Sunderland (Royaume-Uni).



Le contrat prévoit l'installation d'un tableau de signalisation et d'un système de détection incendie dans le nouveau local technique du bâtiment, ainsi que la dérivation de certains circuits existants vers le nouveau tableau.



Lewis Reid, responsable opérationnel de Spie UK a déclaré : ' Grâce à nos technologies intelligentes et à notre expertise technique, nous sommes en mesure de proposer une solution innovante qui profite à l'utilisateur final et, dans le cas présent, protège les salariés d'Unipres '.



