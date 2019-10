Spie : contrat avec l'UST au Royaume Uni

30/10/2019 | 10:58

Spie indique que sa filiale Spie UK a remporté un contrat de maintenance d'installations mécaniques et électriques de cinq ans avec University Schools Trust (UST), un partenariat entre six universités et cinq organismes éducatifs.



Dans le cadre de ce premier contrat avec UST, le prestataire de services multi-techniques pour l'énergie et les communications interviendra dans deux établissements scolaires, Royal Greenwich Trust School et St. Paul's Way Trust School.



Pendant cinq ans, il assurera la maintenance prédictive et corrective réglementaire des installations, ainsi que des travaux d'enveloppe des bâtiments et un service d'assistance joignable 24h/24, 7j/7, 365 jours par an pour les deux établissements.



