Spie : contrat avec le conseil municipal d'Amsterdam

24/09/2019 | 11:01

Spie prendra en charge la maintenance de plusieurs bâtiments du conseil municipal d'Amsterdam pour les deux prochaines années.



Spie a remporté la maintenance des locaux de plusieurs mairies d'arrondissement et centres d'accueil parents-enfants, ainsi que l'entretien de certains jardins de la ville et points de collecte des déchets.



La maintenance concerne les systèmes CVC (chauffage, ventilation, climatisation), sanitaires et de sécurité, ainsi que les installations électriques et mécaniques.



