Spie : contrat-cadre avec Gatwick Airport

05/09/2018 | 11:01

Spie annonce que Gatwick Airport Limited (GAL), près de Londres, vient d'attribuer à sa filiale Spie UK un contrat-cadre de génie mécanique et électrique de quatre ans évalué à deux millions de livres sterling par an.



Les opérations incluront notamment le remplacement et la mise à niveau d'un refroidisseur à condensation par air, des pompes associées ainsi que des systèmes de gestion technique de bâtiment sur le toit de Jubilee House, l'immeuble de bureaux de Gatwick Airport.



'Le choix de Spie comme adjudicataire du marché témoigne de la qualité des aspects commerciaux et techniques de son dossier tout en perpétuant le long partenariat qui la lie à GAL', réagit le groupe de services multitechniques.



