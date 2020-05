Spie : contrat d'installation avec BMZ Group

12/05/2020 | 11:12

Spie annonce avoir été chargée par BMZ Group d'installer l'infrastructure électrique complète d'un nouveau centre d'assemblage de batteries et d'un nouveau centre logistique comprenant un entrepôt à hauts rayonnages pour les batteries.



Le groupe français assure l'installation de l'ensemble des systèmes électriques, des technologies de l'information et des dispositifs d'alarme incendie complexes sur les deux sites de Karlstein am Main, en Allemagne.



'Les travaux du centre logistique et de son entrepôt de batteries à hauts rayonnages devraient s'achever prochainement, tandis que les services du centre d'assemblage de batteries sont déjà opérationnels', poursuit-il.



