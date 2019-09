Spie : contrat de facility management à Hambourg

04/09/2019 | 10:21

Spie annonce avoir remporté auprès de Sprinkenhof GmbH, l'appel d'offres portant sur le facility management technique de la partie nord de l'ancien site de Springer situé au 1-3 de la rue Caffamacherreihe, à Hambourg.



Les principaux locataires du complexe immobilier sont Axel Springer Services & Immobilien GmbH et, depuis juin 2018, la mairie de l'arrondissement de Hamburg-Mitte. Initié en janvier 2019, ce contrat a été conclu pour une durée initiale de quatre ans.



Spie est responsable sur site de la gestion technique du bâtiment, dont la maintenance et la réparation des équipements techniques. Il fournit aussi le personnel du centre de contrôle du bâtiment et les agents chargés de la supervision du système d'alarme incendie.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.