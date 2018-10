Spie : contrat de modernisation informatique avec TPM

09/10/2018 | 11:07

Spie indique que la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) a confié à Spie ICS, filiale de services numériques, la modernisation de son système d'information, en particulier l'évolution du stockage de ses données et du partage de fichiers.



Actuellement en phase de test sur une volumétrie réduite au sein du service informatique de TPM, la migration des données vers Azure File Sync ne pourra être réalisée qu'après le déploiement de nouveaux matériels Dell courant octobre.



En parallèle de ces opérations, Spie ICS prend également en charge la migration de 3.000 boîtes aux lettres Exchange vers Office 365, notamment en vue d'utiliser ses fonctionnalités collaboratives et ses capacités de partage de fichiers.



