Spie : contrat pour le centre de surveillance de Galileo

14/11/2019 | 13:05

Spie annonce avoir remporté le marché de conception, réalisation et maintenance du Centre de Surveillance de la Sécurité de Galileo (CSSG), nouveau contrat attribué par l'Etablissement du Service Infrastructure de la Défense (ESID).



Implanté à Saint-Germain-en-Laye, le CSSG est une infrastructure technique capitale pour la sécurité du programme européen de navigation par satellite. Il accueillera en septembre 2021 une nouvelle structure de 6.000 m² pouvant accueillir 80 personnes.



Spie travaillera sur la climatisation, la ventilation, la plomberie et le chauffage de cette nouvelle structure, et prendra en charge l'installation des systèmes de courants forts / faibles, de gestion technique du bâtiment, d'extinction incendie et de cybersécurité.



