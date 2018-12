Spie : contrat pour le métro de Bruxelles

13/12/2018 | 11:29

Spie Belgium annonce avoir été choisie comme partenaire pour déployer et mettre à niveau les installations de sécurité très basse tension du métro de Bruxelles. Les travaux ont démarré en octobre dernier pour une durée de trois ans.



Les opérations concernent près de 3.500 caméras, 500 km de câbles, un data center et au moins cinq stations à rénover complètement. Ce projet nécessite la présence sur chantier de 40 collaborateurs de jour et 15 de nuit.



'Nous travaillons avec Bruxelles Mobilité depuis une dizaine d'années. C'est la quatrième reconduction du projet', souligne Jonathan Debève, chef de projet senior chez la filiale belge du groupe de services multi-techniques.



