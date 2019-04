Spie : contrat renouvelé avec Saint-Gobain Sekurit

17/04/2019 | 12:07

Le groupe de services multi-techniques Spie annonce un renouvellement de son contrat avec Saint-Gobain Sekurit, fabricant de vitrage automobile. Initié en 2012, il a été prolongé de manière anticipée fin 2018 jusqu'à 2028.



Dans le cadre de ce contrat d'approvisionnement en énergie, Spie intervient au siège, implanté à Herzogenrath et plus grand site de production de la société, et contribue à améliorer l'efficacité énergétique.



Afin d'augmenter l'efficacité énergétique et de réduire les émissions de CO2, Spie a déjà mis en place une nouvelle unité de cogénération, une nouvelle installation de refroidissement centrale et deux installations de chauffage tout en modernisant la chaufferie existante.



