Spie : création d'une division E-Mobility en Suisse

08/01/2019 | 10:27

Spie Switzerland, filiale du groupe de services multi-techniques Spie, annonce la création au 1er janvier 2019 de sa division E-Mobility. La nouvelle entité sera dirigée par Peter Arnet, qui rejoint le comité de direction de Spie Switzerland.



'Avec la division E-Mobility, nous regroupons nos compétences au sein d'une même entité et améliorons le service proposé à nos clients', explique Pierre Savoy, directeur général de Spie Switzerland.



Elle propose une gamme complète de services qui couvre tout le cycle de vie des infrastructures de recharge électrique : analyse et planification des sites, raccordement au réseau électrique, développement de concepts techniques, conseil à l'exploitation et maintenance.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.