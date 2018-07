Spie : décroche un contrat 'historique' à Londres

30/07/2018 | 11:41

Le groupe Spie annonce ce lundi avoir décroché, via Spie UK, un contrat pour des travaux réalisés dans le cadre de la rénovation de Regent's Crescent, un ensemble de bâtiments historiques de Londres, construits en 1820 par John Nash pour le Prince Régent



Spie sera ainsi chargé de la fourniture de services mécaniques, électriques et la gestion des installations sanitaires et de sécurité incendie.



Estimés à plus de 20 millions de livres sterling, les travaux ont commencé en juin et s'étaleront sur 86 semaines.



'Nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de travailler sur un projet d'une telle valeur historique. L'expertise de l'équipe est la garantie pour les résidents de Regent's Crescent de pouvoir profiter pleinement de leur nouvelle résidence, grâce au respect des normes les plus élevées, comme le mérite un édifice tel que Regent's Crescent', a commenté, Steven Farmer, directeur de division chez Spie UK.





