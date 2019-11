Spie : délaissé après son point d'activité à neuf mois

08/11/2019 | 09:41

Spie dévisse de 5,3% en début de séance, après la publication d'un EBITA de 263,1 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en hausse de 4,8% en comparaison annuelle, soit une marge d'EBITA stable à 5,3%.



La production du groupe de services multi-techniques s'est établie à 4.982,7 millions d'euros, en hausse de 4,4%, avec une croissance organique de 2,7%, une contribution des acquisitions de 1,8%, un impact des cessions de -0,3% et un effet change de 0,2%.



Spie confirme ses perspectives 2019, dont une marge d'EBITA d'au moins 6%, une croissance de la production entre 2,5 et 4,5% (à change constant, y compris acquisitions 'bolton') et une distribution du dividende autour de 40% du résultat net ajusté part du groupe.



